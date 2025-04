Lazio, la casa degli orrori: all’Olimpico peggior dato degli ultimi 30 anni

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Rimandato ancora. L’appuntamento con la vittoria in casa ora è una chimera. Il successo in campionato, all’Olimpico, manca dal nove febbraio, contro il Monza, sono passati quasi due mesi. Ma soprattutto sono solo due le vittorie interne nelle ultime nove gare di Serie A. Uno score poverissimo, corredato da cinque pareggi e due sconfitte: quella clamorosa contro l’Inter e quella - anche sfortunata - contro la Fiorentina. Bologna il 24 novembre e Monza il 9 febbraio, troppo misero il bottino interno per aspirare a posizioni nobili in classifica, due vittorie in quattro mesi e otto giorni non possono bastare e i fischi dell’Olimpico, al termine della sfida con il Torino, sono manifesto del malessere di un pubblico che in casa si aspetterebbe tutt’altro rendimento.

BALLARDINI - Del resto un bottino di vittorie così modesto all’Olimpico non si vedeva da sedici anni. Era il 2009 quando, con Ballardini in panchina, la Lazio vinse la prima sfida casalinga contro l’Atalanta (1-0) il 23 agosto, per poi ripetersi solo il 13 dicembre contro il Genoa (sempre 1-0), nel mezzo quattro sconfitte (Juve, Parma, Milan e Cagliari) e tre pareggi (contro Palermo, Samp e Bologna). Poi mai così male negli ultimi 33 anni, perché nel 2008/2009 le vittorie in una striscia di nove partite furono comunque tre, così come nella stagione 2004/2005, quando la terza vittoria arrivò nel derby del ritorno di Di Canio e in quella 1996/1997 con i successi su Parma, Cagliari e Milan. Per ritrovare uno score di sole due vittorie in nove partite giocate in casa bisogna tornare alla stagione 1991/1992, con Zoff in panchina e il passaggio di proprietà tra Calleri e Cragnotti: in quell’annata la Lazio vinse solo due volte nelle prime nove casalinghe, contro Foggia (addirittura il 5 gennaio) e Cagliari nella giornata successiva.

1990 - Per arrivare a contare meno vittorie in nove partite interne si deve risalire alla stagione 90/91, sempre con Zoff in panchina, quando la Lazio vinse solo con il Bologna nelle prime nove casalinghe e ottenne la seconda vittoria solo al decimo tentativo contro il Torino. Quel Torino che ieri ha peggiorato un rendimento interno che non si vedeva dal 2009, da quando la Lazio lottò addirittura per non retrocedere. Ora la prossima sfida in casa, in campionato, sarà il derby. Un’occasione unica per tentare di invertire la tendenza.

Pubblicato l'1/04