Europa League, Stéphan (all. Rennes): “Girone difficile, Lazio favorita"

Mentre la Lazio sarà impegnata a Cluj, l'altra metà del girone di Europa League dei biancocelesti si scontrerà in terra francese. La sfida tra Rennes e Celtic, secondo il tecnico dei rossoneri Julien Stéphan, ha tutta l'aria di essere già uno spareggio per il secondo posto nel gruppo E. Per il giovane allenatore, infatti, la squadra di Inzaghi è la favorita del raggruppamento. Ecco le sue parole in conferenza stampa: "Giocare l'Europa League è la nostra ricompensa per la vittoria in Coppa di Francia (contro il PSG ndr) della scorsa stagione. Siamo motivati, i ragazzi sono consapevoli che affronteremo un girone molto più difficile di quello della passata stagione (con Dynamo Kiev, Astana e Jablonec ndr) e che c'è una squadra, la Lazio, da considerare come la favorita. Così come non sono da sottovalutare Cluj e Celtic, due club abituati a questi palcoscenici".

