EURORIVALI - Più espulsi che gol tra Rennes e Cluj, passano i romeni: la classifica del girone

Nell'altro match del girone E di Europa League il Cluj va in casa dello Stade Rennes e vince ancora una volta in trasferta. Partita piena di episodi, a partire dal quinto minuto quando il portiere dei francesi Mendi stende Traoré impedendo una chiara occasione da gol: cartellino rosso e conseguente calcio di punizione che viene trasformato da Deac. Al 26' il Rennes ha l'occasione per rifarsi con Niang che si presenta sul dischetto dopo il fallo di Boli su Honou, ma l'ex Milan calcia a lato e fallisce il calcio di rigore. In apertura di secondo tempo altra beffa per il Rennes, che rimane in nove uomini per l'espulsione di Camavinga, anche lui reo come Mendi di aver commesso un fallo su una chiara occasione da gol. Punteggio che non si smuove più dallo 0-1, mentre la conta degli espulsi va aggiornata ancora: neanche il Cluj finisce in undici la gara, all'82' Susic rimedia un secondo giallo e saluta il campo. Rennes che resta dunque inchiodato in ultima posizione nel girone a un punto, mentre il Cluj sale a sei punti al secondo posto.

EUROPA LEAGUE GIRONE E

1) Celtic 7 punti

2) Cluj 6 punti

3) Lazio 3 punti

4) Stade Rennes 1 punto