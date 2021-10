La Figc risponde a Lotito: "Sei colpevole, stop a mistificazioni"

Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha diffidato il patron della Figc Gravina e il numero uno della Laga di Serie A Paolo Dal Pino dopo quanto accaduto in consiglio federale quando il patron biancoceleste è stato allontanato. Arriva immediata anche la risposta da parte di una fonte qualificata della Federcalcio che all'Ansa ha dichiarato: "Basta mistificazioni, la colpevolezza di Lotito è stata accertata. Stupore nell'apprendere come nelle ricostruzioni del presidente Lotito e dei suoi avvocati si parli erroneamente di deferimento eludendo artatamente il punto 4 della sentenza del Collegio di Garanzia dello Sport, dove c'è scritto chiaramente che l'aver schierato un calciatore positivo in campo e uno un panchina rappresenta una negligenza e una responsabilità molto gravi".

