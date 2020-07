Lazio, confermato il ritiro di Auronzo: c'è la data ufficiale

La Lazio ad Auronzo anche quest'anno. Dopo l'annuncio del rinnovo dell'accordo, è arrivata anche la conferma per questa stagione, messa in dubbio dopo l'emergenza Coronavirus. Ecco il comunicato ufficiale apparso sul sito della società biancoceleste: "Arriva finalmente la conferma che la stagione sportiva 2020/21 prenderà il via ufficialmente dal ritiro di Auronzo di Cadore. La Società del Presidente Claudio Lotito ha scelto ancora una volta il paesaggio delle Dolomiti e le strutture all’avanguardia di Auronzo di Cadore, come location ideale per la preparazione in vista della partenza del campionato. La presenza della squadra di Inzaghi, a partire dal 23 agosto, è la conferma di un connubio solido che da tredici anni ormai lega la società biancoceleste e la splendida località auronzana, grazie al lavoro portato avanti dal club con le autorità locali, in primis l’Assessore allo Sport del Comune di Auronzo Enrico Zandegiacomo Seidelucio e la Media Sport Event Group di Gianni Lacché".

“Siamo molto soddisfatti di questo rinnovato impegno della Lazio a venire a prepararsi nella nostra località, nel cuore delle Dolomiti Patrimonio Unesco - commenta con soddisfazione il sindaco Tatiana Pais Becher - un grande segnale di speranza anche per i nostri operatori turistici in un periodo in cui hanno sofferto.” Il programma del ritiro sarà reso noto al termine dell’attuale stagione". Ancora non ufficializzati invece né la durata della permanenza del club sotto le Tre Cime di Lavaredo (probabile fino al 4 o 6 settembre) né il programma delle amichevoli (tre o quattro). Si lavora per garantire il distanziamento allo stadio Zandegiacomo (forse massimo 500 persone consentite).

Calciomercato, dopo Immobile anche Cristiano Ronaldo: "CR7 andrà al Newcastle"

Lazio, lunedì allo Stadium contro la Juventus: il calendario completo

TORNA ALLA HOMEPAGE