Lazio, il Liverpool si rivolge alla Fifa per Adekanye: i dettagli

È arrivata nelle scorse ore l’ufficialità per il trasferimento di Bobby Adekanye alla Lazio. Una trattativa condotta dai biancocelesti già negli scorsi mesi e formalizzata dopo l’apertura del mercato con il deposito del contratto in Lega. La modalità con cui il club capitolino ha condotto l’operazione non è piaciuta tuttavia al Liverpool che, stando a quanto riportato dal ‘London Evening Standard’, si sarebbe rivolto alla Fifa per una potenziale violazione delle norme internazionali relative ai trasferimenti. I Reds contestano in particolare un possibile ‘tapping up’, ovvero un approccio a un giocatore sotto contratto con un altro club senza il permesso della squadra proprietaria del cartellino. Gli inglesi, dopo essersi visti rifiutare dall’attaccante del ’99 diverse proposte di rinnovo, hanno perso a parametro zero il proprio giocatore per cui la Lazio ha coperto soltanto le spese di trasferimento (circa 270mila sterline). Il Liverpool lamenta però che Adekanye sia stato contattato prima che il suo rilascio fosse effettivamente confermato contravvenendo alla norma che impedisce ai calciatori Under 23 di negoziare con società straniere durante gli ultimi sei mesi di contratto. Circostanza confermata tra l’altro dal ragazzo di origini nigeriane in un’intervista rilasciata in Olanda a fine marzo. Resta da capire soltanto se, a questo punto, i contatti del Liverpool con la Fifa possano trasformarsi in un reclamo ufficiale.

