Lazio, Immobile esulta: "Orgoglioso". E arriva una seconda dedica - FOTO

Non ha potuto aiutare i compagni in campo, ma ha comunque preso parte alla festa dell'Olimpico. Immobile s'è goduto la sera, è stato premiato da Lotito, ha salutato i suoi tifosi e poi s'è accomodato per gustarsi il 3-3 della Lazio contro il Verona che è valso il quinto posto davanti alla Roma. Una serata speciale, resa meravigliosa dall'atmosfera che si è respirata allo stadio. E sui social Ciro ha ringraziato tutti: "Grandi ragazzi, oroglioso di voi", questo il primo messaggio alla squadra; poi la foto e la didascalia "con la mia gente" per rendere omaggio anche al pubblico che l'ha sempre osannato.

Scritto il 22/5/2022

Lazio, per Immobile festa da record. E c'è la data del rientro

