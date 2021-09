Lokomotiv Mosca - Marsiglia, espulso Tiknizyan: non ci sarà contro la Lazio

Brutte notizie per la Lokomotiv Mosca. La squadra russa, finita nel girone E con la Lazio, è sotto di un gol contro il Marsiglia a mezz'ora dalla fine e anche sotto di un uomo. Al 58esimo infatti è stato espulso Nayair Tiknizyan per doppio giallo. Cartellino rosso pesante per il centrocampista russo che dunque non sarà a disposizione di Nikolic per la seconda giornata di Europa League, in programma giovedì 30 settembre allo Stadio Olimpico contro i biancocelesti di Sarri.