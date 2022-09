Roma, Mourinho: "Sembra che tutto vada contro di noi ultimamente"

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Al termine del match tra Ludogorets e Roma che ha visto i giallorossi perdere per 2-1 in Bulgaria, un Josè Mourinho visibilmente non convinto del risultato ottenuto è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la sfida: "Non abbiamo fatto una partita fantastica ma mi sembra piu che sufficiente per vincere, o almeno non perdere. Abbiamo avuto le opportunità, dopo c'è stata una situazione difficile negli ultimi 15 minuti. Sembra che tutto vada contro di noi in queste partite. Menomale che mancano ancora 5 partite, dobbiamo andare avanti, la prossima settimana fare 3 punti. La difesa? Non mi piace parlare di reparto difensivo, è tutta la squadra che difende. A dir la verità, il secondo gol è una conseguenza emotiva, è fuori contesto e ha trasformato un pareggio in una sconfitta".