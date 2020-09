AURONZO GIORNO 7 - Lazio, Leiva è in gruppo. Tattica e pressing: dentro Akpa Akpro, Patric e Correa

DIRETTA LIVE - PREMERE F5 PER AGGIORNARE

AURONZO DI CADORE - Seduta terminata. La Lazio lavora sulla tattica, sul pressing e sull'ampiezza di gioco. Volti nuovi in campo Akpa Akpro, provato da mezz'ala, il Tucu Correa e Patric. I tre hanno anche svolto del lavoro atletico personalizzato sul finire dell'allenamento. Buone notizie da Lucas Leiva che è rientrato in gruppo e ha svolto tutta la seduta.

17.30 - La Lazio si è sistemata ora sul campo adiacente al principale per una partita di calciotto

17.24 - Esercitazione terminata dopo un tempo da 13 minuti e uno da 15. Soddisfazione da parte di Inzaghi e del suo staff.

16.52 - Esercitazioni tattiche. Lazio divisa in due:

FRATINATI:

Luiz Felipe, Vavro, Radu; Lazzari, Luis Alberto, Leiva, Parolo, Lukaku (Kiyine); Caicedo



NON FRATINATI:

Patric, Bastos; Akpa Akpro, Escalante, Jony; Djavan Anderson, Correa, André Anderson

Raul Moro e Falbo esclusi dall'esercizio si allenano sul campo adiacente con Fonte.



16.45 - Continua l'esercitazione sul possesso palla e la più bella delle notizie è sicuramente la presenza in gruppo di Lucas Leiva

16.35 - Messa in moto col pallone sul campo adiacente al principale per la Lazio

16.30 - Tutti a rapporto da Simone Inzaghi che ha spiegato il lavoro pomeridiano. Reina, Adamonis e Alia agli ordini di Grigioni

AURONZO DI CADORE - L'allenamento del pomeriggio partirà alle 16.30 invece che alle 17.00.

11.30 - È terminato l'allenamento della mattinata.

11.15 - Prima corsetta di Danilo Cataldi in questo ritiro sul campo dello Zandegiacomo. Il centrocampista, sorridente, lavora con il preparatore Fonte al suo fianco. Lavoro intanto differenziato di allunghi per Correa, Akpa Akpro e Patric.

11.13 - Lazio divisa in due. Da una parte si provano gli schemi da calcio d'angolo, con Luis Alberto alla battuta. Dall'altra parte del campo prove di gioco degli esterni con cross e conclusioni verso la porta difesa da Adamonis. Escalante fa da regista, a sinistra si alternano Kiyine e Lukaku, a destra Lazzari e Djavan Anderson, André Anderson e Raul Moro le punte.

11.00 - Il presidente Lotito è arrivato al campo Zandegiacomo. Calciatori che intanto sono entrati in campo per un lavoro atletico fra i coni. Armini e Badelj hanno lasciato il ritiro come Immobile, Milinkovic, Marusic e Acerbi prima di loro. Impegni nazionali.

10.20 - Mentre la squadra è al lavoro in palestra, Strakosha si è cambiato. Tare assiste all'allenamento

10.00 - I portieri sono in campo. Reina, Adamonis e Alia hanno inziiato la loro fase di riscaldamento con prese alte e basse

9.52 - Simone Inzaghi è a colloquio con il suo staff mentre Grigioni e Zappalà sistemano KeeperDummy e palloni per l'allenamento dei portieri restanti

AURONZO DI CADORE - Settimo giorno di allenamento per la Lazio sotto le Tre Cime di Lavaredo. Il cielo resta nuvoloso, ma la pioggia sembra aver dato una tregua al ritiro biancoceleste consentendo alla squadra di tornare a lavorare sul campo. Strakosha, in solitaria, ha lavorato con Grigioni un'ora prima del resto della squadra vista poi la partenza programmata per gli impegni nazionali.