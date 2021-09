FORMELLO - Lazio, Lazzari riprende a correre: prova il recupero

FORMELLO - Prova il recupero. Manuel Lazzari è tornato in campo e oggi pomeriggio ha svolto un lavoro differenziato alla ripresa degli allenamenti. Corsa, qualche esercizio con il pallone, nei prossimi giorni si capirà se farà in tempo a rientrare per la trasferta con il Milan. Buone sensazioni. Contro lo Spezia aveva rimediato un problema muscolare al polpaccio destro, per questo era stato costretto a rinunciare alla chiamata del ct Mancini. I segnali di oggi sono comunque positivi, lunedì il terzino aveva svolto nuovi accertamenti clinici in Paideia. In caso di convocazione rimane comunque complicato immaginarlo dal primo minuto. Marusic resta favorito. A Formello la squadra è tornata ad allenarsi dopo il weekend libero: assenti i nazionali, Sarri riabbraccerà i calciatori impegnati nelle gare internazionali a breve, primo su tutti Immobile. L'attaccante è alle prese con un affaticamento, potrebbe tornare prima nella Capitale. Verrà valutato una volta rientrato alla base, si spera non sia nulla di importante, ma che sia stato semplicemente risparmiato per la terza sfida ravvicinata degli Azzurri.

Pubblicato il 7/09