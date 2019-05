FORMELLO - Lazio, rosa ristretta: per Immobile prove generali con Cataldi

FORMELLO - Per la Lazio nove assenti e una rosa imbottita di giovani della Primavera. Simone Inzaghi svolge l’antivigilia senza gli acciaccati Strakosha, Luiz Felipe, Patric, Marusic, Leiva, Milinkovic, Luis Alberto e Caicedo. E con Pedro Neto out per gli impegni con il Portogallo Under 20. Alla lunga lista bisogna aggiungere anche la squalifica di Correa: era diffidato ed è stato ammonito con il Bologna. Per lui le vacanze sono già iniziate. Domani mattina, durante la rifinitura, si capirà quanti riusciranno a entrare almeno nella lista dei convocati per la trasferta di Torino. A parte Marusic (ieri in campo e oggi a riposo), tutti gli altri non hanno svolto nemmeno una seduta in gruppo questa settimana.

ULTIMA FATICA. Le prove tattiche scattano lo stesso in mattinata. Proto dovrebbe ritrovare il posto tra i pali (aveva esordito in Serie A a Cagliari). In difesa Bastos e Radu ai lati di Acerbi. A centrocampo dipende da Marusic: nel test con il Città Rocca di Papa il montenegrino è stato impiegato sulla desta, facendo slittare Romulo come mezzala. Il suo forfait permetterebbe all’italo-brasiliano di muoversi sulla fascia, con possibile chance per Jordao da intermedio. Le maglie sicure sono quelle di Badelj in regia, Parolo in mezzo e Lulic sulla corsia sinistra.

MOSSE. Cataldi, invece, si è mosso nuovamente come trequartista alle spalle di Immobile. Domenica dovrebbe toccare a loro guidare il reparto avanzato, in attesa della rifinitura e dell’eventuale presenza di Caicedo, alle prese con un problema al flessore. Per Luis Alberto solo palestra (problemi alla schiena). Qualche affaticato potrebbe recuperare (Leiva e Milinkovic, ieri differenziato sulla sabbia). Alia, Armini, Silva, Bianchi, Mohamed, Cerbara e Capanni sono invece i baby che sperano di salire sull’aereo per Torino.