AURONZO GIORNO 10 – Lazio, Igli Tare ha lasciato il ritiro

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Importanti novità arrivano da Auronzo di Cadore. Igli Tare ha lasciato il ritiro della Lazio dopo essere arrivato solo qualche giorno fa in compagnia dei nuovi acquisti Romagnoli, Gila e Maximiano. Come appreso dalla nostra redazione, in queste ore, il diesse biancoceleste, che era stato vicino alla squadra di Sarri e aveva assistito all’amichevole contro il Dekani di giovedì pomeriggio, ha lasciato il Veneto per fare rientro nella Capitale. Tare potrebbe, però, tornare sotto le Tre Cime di Lavaredo già nei prossimi giorni.

Scritto il 15/07