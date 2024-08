Calciomercato Lazio | Cancellieri, rifiutata l'offerta del Monza: la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - Matteo Cancellieri resta con la valigia pronta. L'esterno classe 2002 non rientra nei piani di Marco Baroni, nonostante la buona stagione in prestito all'Empoli. Per lui il futuro sarà lontano dalla Capitale, ma da Formello fanno sapere che verrà fatto partire solo a determinate condizioni. Motivo per cui, secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, la Lazio avrebbe detto 'no' all'offerta di prestito arrivata nelle scorse ore dal Monza. Un rifiuto secco che lancia un messaggio anche alle altre concorrenti, tra cui Como e Parma tra le più interessante. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, la volontà dei biancocelesti sarebbe quella di cedere l'ex Hellas Verona con la formula del prestito con obbligo di riscatto, assicurandosi così degli introiti dalla vendita del suo cartellino.

Pubblicato il 6/08