Calciomercato Lazio, si lavora al rinnovo di Caicedo: ecco la situazione

Sono ore importanti per il rinnovo di Felipe Caicedo. L'attaccante ecuadoriano è in scadenza nel 2020, la Lazio vuole trattenerlo, le indicazioni di Simone Inzaghi del resto sono chiare. L'allenatore conta molto su di lui, soprattutto dopo l'ultima stagione, in cui il Panterone è stato un fattore firmando otto gol e fornendo due assist. Si parla di prolungamento, le intenzioni sembrano coincidere, la volontà di entrambe le parti è quella di andare avanti insieme. Caicedo ha ricevuto offerte importanti dalla Cina e dal Boca Juniors, destinazione che non hanno convinto né lui e nemmeno la moglie agente. Nei giorni scorsi tra il club e l'entourage di Caicedo si sono susseguiti contatti e confronti. La Lazio offre rinnovo di un anno (fino al 2021) a 2 milioni a stagione più bonus. Al momento l'ex Espanyol guadagna 1,8 milioni a stagione. La richiesta è importante e si aggira su un triennale da 2,5 milioni all'anno. Troppo per Lotito. Ma l'opera di mediazione di queste ore ha portato a un avvicinamento tra le parti e l'intesa potrebbe essere trovata sulla base di un prolungamento fino al 2022 a 2.1/2.2 milioni più bonus. Si tratta, ma le sensazioni sono positive. Un nuovo incontro andrà in scena a breve, Caicedo e la Lazio vogliono andare avanti insieme e i prossimi giorni possono essere quelli decisivi.

Pubblicato alle 00:30