Calciomercato Lazio, Wallace-Wolves si procede: la situazione

Lavorare sulle uscite per poi centrare nuovi obiettivi in entrata. La Lazio non si ferma, sarà un weekend di lavoro. Lo scopo è concludere la cessione di Wallace al Wolverhampton. Una trattativa portata avanti da Jorge Mendes che è l’agente del brasiliano. Il centrale non rientra nei piani del club che dopo l’acquisto di Vavro, e con l’intenzione di promuovere Armini, ritiene il reparto al completo, per questo la cessione di Wallace (e non solo) servirà a finanziare altre operazioni in entrata. Vedi Yazici. Con gli Wolves si sta trattando, le parti sono vicine, operazione sulla base di un prestito oneroso da 1 milione e riscatto fissato a sei. La Lazio preme per l’obbligo, gli inglesi vorrebbero il diritto. Dettagli che i club e Mendes stanno cercando di limare. Tra il Wolverhampton e Wallace c’è già l’intesa e il fatto che il ragazzo abbia cominciato a seguire gli arancioneri su Instagram è un segnale. Si lavora anche in queste ore. La Lazio vuole sbloccare il mercato in uscita e poi regalare a Inzaghi nuovi rinforzi. Wallace può essere il primo a lasciare Auronzo.

Pubblicato il 19 luglio alle ore 23:15