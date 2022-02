Fiorentina-Lazio, Milinkovic: “Vittoria che aiuta. I tifosi non ce l’hanno con noi”

Lazio corsara al Franchi. I biancocelesti si impongono 0-3 sulla Fiorentina dominando in lungo e in largo il secondo tempo del match. Sergej Milinkovic, autore del primo gol, ha commentato il successo ai microfoni di Dazn: "Era molto importante vincere oggi. Avevamo vinto anche all'andata e così abbiamo gli scontri diretti a favore. Non abbiamo iniziato bene l'anno con Inter, Empoli e Atalanta. Questa vittoria ci aiuta. Pace fatta con i tifosi? I tifosi non avevano niente con noi, ma con la società. È stato bello averli oggi insieme a noi e spero di vederli sempre perché ci danno una grande mano. È la tua miglior stagione? Lavoro ogni giorno per migliorare le cose che mi mancano. Sto andando bene. Non penso a me stesso ma alla squadra. Cerco di fare ogni giorno di più e di andare avanti. La squadra ha ascoltato il Sergente? Si, sempre".

Il Sergente ha parlato anche ai microfoni di Dazn: "Sicuramente la vittoria di oggi ci dà una mano grande. Qui è un campo difficile, la Fiorentina gioca bene. Siamo riusciti a fare tre gol e a ottenere tre punti che ci serviranno tanto. L'abbiamo preparata così, abbiamo visto tante partite della Fiorentina, nei primi minuti partono sempre forti, poi nel secondo tempo loro sono calati e noi siamo cresciuti, riuscendo a fare tre gol".

PROTESTE DEI TIFOSI - "Noi facciamo il nostro, quello che è successo in settima riguarda i tifosi e la società. Per noi è stato bello averli qui. Ci hanno sostenuto".

CLEAN SHEET - "E' una cosa buona che non abbiamo subito gol. Aiuta noi, aiuta Thomas (Strakosha, ndr). Lavoriamo tanto nei movimenti difensivi e si è visto anche oggi".

Pubblicato il 5/02/2022