Genoa - Lazio, contatto Piccoli - Acerbi. La spiegazione: "Ecco cosa ha visto il Var"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nel primo tempo di Genoa - Lazio, tra gli episodi chiave, oltre al gol di Marusic e a quello di Immobile, il contatto tra Piccoli e Acerbi che i tifosi rossoblù avrebbero voluto portasse a un calcio di rigore. L'arbitro Manganiello non l'ha concesso, e la decisione non è cambiata dopo il check col Var. Su Sky Sport la spiegazione della situazione, che ha preceduto di qualche secondo il vantaggio biancoceleste: “Il Var ha visto che il contatto era all’esterno dell’area. Quindi poteva intervenire solo nel caso in cui quell'azione fosse stata valutata da rosso, cosa che non è stata visto che Acerbi non era nemmeno l’ultimo difendente. Per questo è rimasta la decisione dell’arbitro in campo”.

