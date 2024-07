Lazio, Baroni e il discorso da brividi al gruppo: "Aiutiamo il compagno"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

AURONZO - Sta per finire l'allenamento mattutino, resta il tempo per provare i calci di rigore e le punizioni dal limite. Prima, però, Baroni riunisce la squadra al centro del campo: rosa disposta in cerchio intorno a lui, c'è un messaggio che vuole inculcare nella testa dei calciatori, prima ancora delle nozioni tattiche. "Dobbiamo lavorare sul gruppo! Io non ero il più forte nelle squadre in cui ho giocato, ma mi ci facevano sentire... Qui dentro voglio questa mentalità". Parole apprezzate dai calciatori, l'hanno applaudito subito dopo: "Ognuno di noi deve aiutare il proprio compagno, fare una corsa in più per lui. Anche nei momenti di difficoltà, facciamolo sentire il più forte". Il nuovo tecnico biancoceleste sta spingendo sull'aspetto mentale, è un concetto che aveva già confidato durante la conferenza di presentazione: "Dobbiamo emozionare i tifosi", aveva detto. Ad Auronzo sta cominciando ad applicare il suo pensiero provando a trasmetterlo a ogni giocatore.

Pubblicato il 14-07 alle 13:50