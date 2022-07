Lazio, Casale è già a Roma: "Sogno realizzato, qui grazie a Sarri" - FOTO

Fonte: Sky Sport

Nicolò Casale è impaziente di indossare la maglia della Lazio. Dopo mesi di trattative e aver declinato le avances di vari club (su tutti il Monza), il difensore centrale classe '98 è pronto a sposare la causa biancoceleste. Domani terrà le visite mediche di rito in Paideia e raggiungerà i nuovi compagni ad Auronzo nella giornata di sabato. Per ambientarsi meglio nella Capitale ha deciso anticipare il suo arrivo. In serata è arrivato a Roma e ha cenato con il procuratore Giuffredi in un ristorante a via Veneto. Intercettato dalle telecamere di Sky Sport ha detto: "Ho realizzato il mio sogno, non vedo l'ora di partire. Il corteggiamento di Sarri è una delle cose principali che mi ha spinto a venire in questa grande società. C'è poco da dire: sono arrivato in una grande società. Non vedo l'ora di iniziare, aspettiamo le visite e l'ufficialità. Ho una grande forza per iniziare".

Pubblicato ieri alle 23:35