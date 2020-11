Lazio, i social impazziscono per Caicedo: i meme sull'uomo della provvidenza - FT

Ormai è diventato una sentenza Felipe Caicedo, l'uomo in grado di togliere le castagne dal fuoco nei momenti più spinosi per la Lazio. Dopo i gol dei minuti finali segnati la passata stagione, domenica scorsa si è ripetuto contro il Torino all'ultimo secondo. È l'uomo di fiducia di Simone Inzaghi, pronto a buttarlo dentro nella speranza di vederlo insaccare la palla alle spalle del portiere avversario. È quanto accaduto anche ieri sera in Champions League contro lo Zenit, quando al 59' è subentrato al posto di Muriqi. Un copione già scritto per una parte recitata ancora una volta alla perfezione dall'ecuadoregno: minuto 82', cross dalla sinistra di Acerbi, zampata vincente di Caicedo e 1-1 agguantato. L'attaccante sta diventando sempre di più l'idolo dei tifosi che gli regalano delle vere e proprie perle sui social. Qui abbiamo raccolto i migliori meme dopo la rete di ieri.

Pubblicato il 5/11/2020