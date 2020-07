Lazio, i tifosi in motorino scortano il pullman all'Olimpico - FOTO&VIDEO

Quasi due ore di attesa, sotto il sole cocente di Formello. Questo non ha impedito però, ai tifosi della Lazio di ritrovarsi nei pressi del Centro Sportivo per accogliere il pullman dei biancocelesti. Un fiume di motorini si è poi messo in coda e scorterà i biancocelesti fino allo Stadio Olimpico, dove alle 21.45 la Lazio affronterà il Milan. Diverse centinaia le persone presenti. Cori d'incoraggiamento e bandiere spiegate al vento, ai ragazzi di Inzaghi non mancherà di certo la carica prima di scendere in campo.