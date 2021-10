Lazio, Immobile: "Farò il massimo per tornare il prima possibile" - FOTO

Ciro Immobile non ci sarà domani in campo contro il Bologna. I biancocelesti dovranno fare a meno di lui, l'infotunio procurato giovedì contro la Lokomotiv Mosca si è manifestato più serio di quello che sembrava. La lesione al muscolo lo terrà fuori dal campo per circa 10 giorni e non potrà nemmeno rispondere alla convocazione di Mancini in Nazionale per la fase finale di Nations League. L'attaccante ha pubblicato sul suo profilo Instagram una storia rivolta ai tifosi, scrivendo: "Dispiace non poter esserci per questa partita col Bologna e dispiace non poter rispondere alla convocazione del mister Mancini per le finali di Nations League. Farò il massimo per tornare il prima possibile".

Lazio, le condizioni di Ciro Immobile: il comunicato con i dettagli

Pubblicato il 2/10 alle 13.35