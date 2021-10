Lazio, le condizioni di Ciro Immobile: il comunicato con i dettagli

Ciro Immobile non ci sarà contro il Bologna. Si pensava che la sostituzione di giovedì sera, a scopo precauzionale, avesse evitato il peggio e invece no. Il capitano della Lazio si è lesionato il muscolo semimembranoso della coscia destra e starà fuori orientativamente per 10 giorni. La società ha pubblicato una nota riguardante le condizioni dell'attaccante: "Lo Staff Medico comunica che il calciatore Ciro Immobile durante l’ultima partita di Europa League ha riportato una lesione di basso grado a carico del muscolo semimembranoso della coscia destra. È stato da subito sottoposto agli accertamenti ed alle cure del caso. Nei prossimi giorni verrà effettuato monitoraggio clinico e strumentale per quantificare la ripresa dell’attività".