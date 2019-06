Lazio, Immobile risponde alle accuse: il messaggio sui social - FT

Dopo il comunicato diffuso da Paolo Rodella, il suo legale, Immobile risponde in prima persona alle insinuazioni circa un suo presunto coinvolgimento nell'indagine relativa allo scandalo spagnolo del calcioscommesse. L'attaccante della Lazio ha pubblicato un messaggio inequivocabile su Instagram. Tra le sue "storie" si legge: "Ci sono momenti nella vita che vanno affrontati e non sopportati, ci sono momenti dove devi agire e non dormire, ci sono dei momenti dove devi gridare chi sei e non farti dire chi sei". A questa citazione Ciro ha aggiunto una frase: "Criticatemi quanto vi pare come giocatore, ma sciacquatevi la bocca prima di parlare dell'uomo".

Pubblicato il 16/06 alle ore 11:14

