Lazio, ko in terra inglese: tris Aston Villa, ora il Girona

Primo ko per la Lazio nel pre campionato. Aston Villa troppo avanti di condizione e qualitativamente superiore alla squadra di Sarri. L'addio di Milinkovic e l'assenza di Luis Alberto pesano troppo nell'economia di un centrocampo lento e incapace di aiutare in fase difensiva. L'alibi delle gambe pesanti è sicuramente dalla parte dei biancocelesti, anche se l'unico tiro in porta arriva al minuto 72 con Pedro, entrato nella ripresa al posto di Zaccagni. Non fosse stato per lo spagnolo, Olsen avrebbe terminato la partita senza sporcare i guanti. Sarri spera di avere a disposizione il prima possibile i rinforzi. Il livello della formazione inglese è un assaggio di quello che dovrà affrontare la Lazio in Champions League.

Il rigore sbagliato da Watkins e la traversa di Tielemans sono solo il preludio di un vantaggio che sembra inevitabile. Ed è proprio il numero 11 dell'Aston Villa a siglare l'1-0 dei padroni di casa con cui si conclude anche il primo tempo. Cambia tanto Emery all'intervallo, ma il divario tra le due squadre invece di diminuire aumenta. Al decimo del secondo tempo è Mcginn a trovare il punto del raddoppio grazie alla deviazione di Cataldi che non lascia scampo a Provedel. La terza rete degli inglesi invece è un autogol a tutti gli effetti di Gila, che spedisce in porta un cross proveniente dalla sinistra. Prestazione deludente anche se non del tutto attendibile in terra straniera.

