Lazio, la Serie A risponde alle osservazioni di Sarri: il comunicato

La Lazio in queste ultime settimane sta facendo un vero e proprio tour de force. Gli impegni ravvicinati tra Europa League e campionato comportano alla squadra di Sarri un alto dispendio di energie e poco tempo per riprendersi tra una gara e l’altra. Il tecnico biancoceleste ha ribadito in conferenza stampa la difficoltà di preparare le partite con il tempo ridotto a disposizione, non tarda ad arrivare la risposta della Lega Serie A.

COMUNICATO - "La Lega Serie A accoglie con stupore le dichiarazioni dell’allenatore Maurizio Sarri sulla programmazione della gara di campionato di domenica prossima tra Bologna e Lazio, successiva a un impegno europeo dei biancocelesti. Sorprende che un allenatore vincente in Italia e in Europa non ricordi che il Regolamento delle competizioni internazionali richiede almeno 48 ore di intervallo tra due partite, distanza ampiamente rispettata nello specifico. Lo stesso Sarri, inoltre, ha già vissuto diverse volte una situazione identica nella sua esperienza inglese quando, dopo le gare del giovedì di UEFA Europa League con il Chelsea, è sceso in campo spesso all’ora di pranzo della successiva domenica. A ciò si aggiunga che questo tipo di programmazione accade in ogni campionato, è già accaduta in Italia ed accadrà anche ad altre squadre di A nel prossimo mese di novembre"

Pubblicato il 29/09

