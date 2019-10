Lazio, Luis Alberto torna in Nazionale: arriva la chiamata della Spagna

Luis Alberto è stato convocato dalla Spagna. Il ritorno del Mago è la giusta ricompensa per il talento espresso in questo avvio di stagione: il ct Robert Romeno ha diramato l'elenco dei calciatori convocati per le sfide con Norvegia e Svezia, valide per le qualificazioni a Euro 2020, e tra i nomi figura anche quello del centrocampista della Lazio. Presenti anche altri tre 'italiani': Pau Lopez, Raul Albiol e Fabian Ruiz.

Di seguito l'elenco dei convocati:

De Gea, Kepa, Pau Lopez; Carvajal, Reguilon, Ramos, Jesus Navas, Pau Torres; Albiol, Bernat, Llorente, Cazorla, Ceballos, Sergio, LUIS ALBERTO, Fabian, Rodri; Saul, Thiago, Oyarzabal, Sarabria, Gerard, Rodrigo.

Pubblicato il 4/10 alle ore 12:15