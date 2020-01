Lazio - Napoli, Tare: "La classifica non conta stasera. 120 anni un sogno!"

Tutto pronto allo Stadio Olimpico, l'adrenalina sale. A pochissimi minuti da Lazio - Napoli, il direttore sportivo biancoceleste Igli Tare è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per presentare la gara contro gli uomini di Gattuso: "Una serata importante, perché giochiamo contro una diretta concorrente. La classifica non conta niente stasera, conta solo la vittoria. Per cui è lecito portare a casa questa partita, importante per il nostro cammino. Sensazioni per questi 120 anni? Penso che arrivare a questo traguardo importante dei 120 anni in questa maniera - con 9 vittorie consecutive - è un sogno. Non ci sarà nessuna trappola di stress, solo una bellissima serata che speriamo di coronare con una grande vittoria".

