Lazio, novità per la vendita libera degli abbonamenti Champions: "Da oggi..."

La vendita dei mini abbonamenti per la Champions League procede spedita. Sono oltre 11.100 le tessere staccate dai tifosi della Lazio, con la fase della prelazione, mentre la vendita libera è partita da oggi, 9 settembre e si avrà tempo fino al 12 settembre alle ore 23.00. Attenzione però, perché come riporta il sito ufficiale della Lazio, la società ha fatto sapere che: "La S.S. Lazio rende noto che per tutti gli abbonati in campionato che avessero riscontrato problemi nella prelazione del proprio posto per l'acquisto del mini abbonamento Champions League sarà possibile, a partire da oggi alle ore 12:00, cercare in vendita libera il proprio posto sulla pianta dello Stadio Olimpico e acquistare il pacchetto per le tre gare casalinghe sempre alla tariffa scontata".