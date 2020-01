Lazio, Peruzzi: "Felici di festeggiare la nostra storia. Speriamo nella presenza dei tifosi allo stadio"

A margine della cena della Lazio per festeggiare i 120 anni del club è intervenuto anche il club manager Angelo Peruzzi ai microfoni di Lazio Style Channel: "Una location bellissima, siamo in un buon momento e festeggiamo una storia lunghissima. La Lazio ha un percorso ultracentenario, è una società ricca di storia e siamo felici di festeggiarla. Da qui a metà febbraio giocheremo 5-6 partite in casa, sperando nel solito supporto dei tifosi all'Olimpico così come sono presenti qui stasera. La Lazio non molla mai, come i suoi tifosi, ha fatto grandissime cose. Squadra? Questo gruppo è unito, c'è voglia di scherzare e stare insieme anche fuori dal campo. C'è quel quid in più, così si possono raggiungere grandi obiettivi".