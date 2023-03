Lazio - Roma, il nuovo coro della Nord per il derby: "Che serà..." - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

La Nord si prepara al derby della Capitale tra Lazio e Roma. Il cuore del tifo biancoceleste ha annunciato un nuovo coro per la stracittadina con tanto di video e testo. La canzone, sulle note di Que Serà Serà, è un chiaro sfottò nei confronti dei sostenitori giallorossi. Ecco il testo completo: "Che serà, serà... Quando ero ancora piccolin chiedi a mia madre di quel bambin, parlava male, vestiva peggio lei mi rispose: è tuo cugin! Che serà serà whatever will be will be we follow the boys in the blue che serà serà... Poi son cresciuto e quel bambin faceva il ladro all'autogrill maleducato, melodorante sarà davvero mio cugin? Che serà serà whatever will be will be we follow the boys in the blue che serà serà... Solo da grande presi coraggio richiesi a mia madre di quel bambin, lei mi rispose con imbarazzo: è solo un bas****o figlio di... Che serà serà forever will be will be we follow the boys in the blue che serà serà...".