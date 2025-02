Lazio, Sarzanini: "Guendouzi e Rovella colonne portanti. E sugli acquisti..."

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio vince a Cagliari e ottiene tre punti fondamentali per risuperare la Juve e riprendersi il quarto posto in classifica. Un bottino importante conquistato nella serata di chiusura del calciomercato invernale che ha visto i biancocelesti dare il benvenuto a Provstgaard e Belahyane. Di questo abbiamo parlato con il giornalista Enrico Sarzanini, direttore de LaCapitale.it, nel nostro consueto appuntamento settimanale:

"La Lazio doveva vincere e c'è riuscita. Mi è piaciuto molto meno l'atteggiamento del primo tempo, non sembrava la Lazio che abbiamo visto nell'ultimo periodo. Era un po' confusionaria, tirava molto meno in porta. Guendouzi e Rovella sono le colonne portanti, nel momento in cui loro hanno carburato la Lazio ha cambiato volto. Abbiamo capito il motivo per cui nel momento in cui sono andati a mancare tutti e due, la Lazio non è riuscita a fare le prestazioni.

Una vittoria importantissima per il morale, ma soprattutto per la classifica, perché resta quarta da sola. Non sarà facile, perché abbiamo visto anche che è stato un mercato in cui diverse squadre si sono rinforzate parecchio. Il Milan mi sembra di capire che abbia fatto un mercato veramente da primissime posizioni. Però la Lazio nell'ottica di una squadra futura ha fatto secondo me due belle operazioni. Ha preso due giocatori giovani, 20 e 21 anni, in due zone del campo in cui servivano, quindi un difensore e un centrocampista. Il centrocampista conosce bene sia l'allenatore che il nostro campionato.L'altro ragazzo è capitano dell'Under 21 e troverà un compagno di nazione e di nazionale. Sarà facilitato anche nel suo inserimento. Isaksen all'inizio, per sua stessa missione ha avuto delle difficoltà, un po' per la lingua, per il clima, per il cibo.

In difesa siamo un po' più in difficoltà rispetto al passato, anche lo stesso Romagnoli ha bisogno di rifiatare, viste le tante gare e le difficoltà dei tanti compagni che gli sono proprio a mancare intorno. Mi sembrano degli acquisti intelligenti e io confido in questi due ragazzi. (

Ieri si vedeva che non era il solito Zaccagni. L'ho visto un po' più in difficoltà a livello proprio fisico e sappiamo che se Zaccagni viene a mancare la fisicità e la velocità perde il 50% della sua forza oltre alla tecnica. Però Castellanos aveva bisogno di questo gol e chissà che magari questo gol non lo possa aiutare a sbloccarsi definitivamente e tornare a risegnare con più continuità.

L'ho visto un po' in difficoltà sotto porta. Spesso ha mancato dei gol che magari in passato avrebbe segnato. Il gol porta fiducia. Sono tutte gare difficili, lo hanno dimostrato. Questo campionato è un campionato molto complicato quindi bisogna navigare a vista, guardare già la prossima gara che sarà una gara comunque complicata. Però la Lazio può solo migliorare perché ripeto, quando poi torneranno tutti quanti a regime, quando l'allenatore potrà fare delle scelte, io sono convinto che questa squadra tornerà a girare veramente a mille come ci avevamo vissuto in inizio stagione".