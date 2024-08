Lazio, si rivede in campo Mario Gila: allenamento in gruppo a Formello - FOTO

“He’s back”, scrive la Lazio sui propri profili social. Mario Gila è tornato in campo al servizio di Marco Baroni. Dopo l’infortunio di inizio ritiro (frattura all’alluce del piede sinistro), lo spagnolo si è rivisto in gruppo a Formello. Il tecnico biancoceleste, però, è stato chiaro: massima prudenza, l’obiettivo sarà riaverlo per l’ultima amichevole contro il Cadice. Il 18 agosto c’è l’esordio in campionato contro il Venezia, non si può rischiare. Di seguito il post della società.

Pubblicato il 5/08