Lukaku verso il Chelsea: i meme per Simone Inzaghi e i like di Milinkovic - FOTO

Il calciomercato estivo in Italia ancora non ha visto una svolta. Grandi novità e reazioni a catena potrebbero arrivare nel caso in cui l'Inter decisesse di accettare la ricca offerta del Chelsea per Romelu Lukaku. I Blues sarebbero disposti a mettere sul piatto 130 milioni per riportare il calciatore in Premier League. L'operazione potrebbe sbloccare, in una sorta di effetto domino, tanti affari in Serie A. Molte big sono interessate alla vicenda, ma nel frattempo i social si sono scatenati. Video, meme e vignette per approfondire la vicenda. Vittima involontaria è stato Simone Inzaghi. Si passa dalla foto con lui invecchiato con la frase "Allenare l'Inter non è affatto stressante". Oppure il meme con un'espressione buffa del tecnico e la scritta "Quando leggi che probabilmente l'unico Lukaku che hai allenato in Serie A resterà Jordan". Frasi e vignette divertenti che hanno ricevuto anche dei like speciali. Si va dal ct dell'Italia Roberto Mancini fino a Sergej Milinkovic Savic. Il centrocampista della Lazio è molto attivo sui social e spesso apprezza i post ironici del web. In questo caso, poi, il protagonista è il suo ex allenatore che rischia di avere un'avventura molto più in salita di quanto si sarebbe mai aspettato.

Pubblicato 05/08

