Calciomercato inter, caccia al dopo Lukaku: Inzaghi segue anche Petagna

CALCIOMERCATO - Il Chelsea insiste per Romelu Lukaku. L'attaccante belga è vicino al rientro ai Blues per una cifra monstre tra i 120 e i 130 milioni. Una volta ceduto il numero 9, l'Inter dovrà cercare un sostituto. Probabile che i nerazzurri prendano due punte per completare il reparto avanzato con Lautaro Martinez e Alexis Sanchez. I favoriti sono Duvan Zapata e Joaquin Correa, ma non sono i soli nomi sul taccuino dei meneghini. Difficile arrivare a Vlahovic, blindato dalla Fiorentina, mentre sarebbe più facile puntare Edin Dzeko e Keita Balde Diao. Secondo l'edizione odierna de La Repubblica, nella lista dei calciatori papabili c'è anche Andrea Petagna. Il centravanti del Napoli piace all'Inter e a Simone Inzaghi. Non è una novità il gradimento del tecnico che già ai tempi della Lazio aveva a più riprese fatto il suo nome come possibile rinforzo per l'attacco.