Calciomercato Lazio, Correa aspetta la svolta: Inter ed Everton ci pensano

Ribadito e confermato: Correa vuole lasciare la Lazio, l'ha detto anche a Sarri appena tornato a Formello. Non che a Roma stia male. Anzi. È ben integrato nel gruppo e sta lavorando con impegno in questi giorni di ritiro; il Tucu però sente il bisogno di provare una nuova esperienza, magari andando a guadagnare di più rispetto ai 2,5 milioni più bonus che percepisce oggi. L'abboccamento con il PSG non è andato a buon fine, i parigini hanno congelato la candidatura dell'argentino e e per ora non si sono più fatti vivi. Il Tottenham ha virato su Bryan Gil e l'Arsenal non è andato oltre qualche sondaggio. La pista più concreta, in Premier, a oggi è quella che conduce all'Everton di Benitez. Il club di Moshiri ha allacciato i contatti con l'agente del Tucu e sta valutando se sottoporre un'offerta alla Lazio. I biancocelesti valutano Correa non meno di 30 milioni, è la soglia sotto la quale Lotito non intende scendere. Una cifra che i Toffees possono assecondare, magari inserendo bonus facili. Per ora, però, offerte del genere non sono ancora arrivate sul tavolo della Lazio.

INTER - Un monito anche per l'Inter che sta trattando la cessione di Lukaku al Chelsea. Con i 130 milioni che i nerazzurri contano d'incassare, potrebbero arrivare due attaccanti: una prima punta (Zapata?) e una seconda ideale per il 3-5-2 di Inzaghi. L'ex allenatore della Lazio conosce bene Correa e lo riaccoglierebbe volentieri a Milano e lo stesso Correa accetterebbe di buon grado l'Inter che, però, raccontano alcuni rumors di mercato, non vorrebbe spingersi oltre i 20 milioni più bonus. A meno che la Lazio non accetti un prestito oneroso biennale con obbligo di riscatto e allora si potrebbe ragionare su una cifra più alta. Formula che però non piace granché dalle parti di Formello. Scenari comunque prematuri, anche perché l'Inter valuta Correa, ma anche altri profili nel ruolo di seconda punta. Il Tucu aspetta novità, l'Inter è destinazione che lo farebbe felice, l'Everton non è quella dei sogni, ma può garantire un ingaggio importante. La Lazio lavora per accontentarlo, regalargli una nuova avventura e sbloccare il proprio mercato.

Pubblicato il 4/8