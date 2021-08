Calciomercato Inter, non c'è pace per Inzaghi: anche de Vrij in bilico

CALCIOMERCATO INTER - Non c'è pace per Simone Inzaghi e l'Inter. Dopo la cessione di Hakimi si pensava che i conti del club fossero tornati in ordine. L'inserimento del Chelsea per Romelu Lukaku, però, rischia di cambiare le carte in tavola per il club meneghino. L'offerta dei Blues da 120/130 milioni per l'attaccante belga potrebbe riportare il centravanti in Premier League. Hakimi e Lukaku, però, potrebbero non essere le uniche due partenze tra i nerazzurri. Il terzo indiziato sarebbe anche Stefan de Vrij. Il difensore aveva trovato un'intesa per prolungare il suo accordo in scadenza nel 2023, ma la situazione finanziaria dei lombardi ha rimandato tutto. Mino Raiola, agente del centrale, starebbe sondando il terreno per portare l'olandese in Inghilterra. Secondo Tuttosport il manager si sarebbe informato con l'Inter che valuta l'orange almeno 40 milioni di euro. La situazione del difensore va risolta per evitare di avvicinarsi troppo alla scadenza e rischiare di perderlo a parametro zero. I precedenti di Stefan de Vrij, del resto, non sono incoraggianti. Basta chiedere dalle parti di Formello.

