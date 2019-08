Milosevic (all. Partizan): "Pavlovic sta per diventare della Lazio"

Il matrimonio tra la Lazio e Pavlovic sta per essere ufficializzato. A confermare l'accordo - dopo l'agente del difensore, Zvonimir Vukic - ci ha pensato Savo Milošević. L'allenatore del Partizan è intervenuto nella conferenza stampa di presentazione del nuovo acquisto Bibras Natcho, parlando così: “Potrebbero esserci altri innesti, anche se la squadra è ormai quasi al completo. Soprattutto considerando che Pavlovic, nonostante il suo trasferimento alla Lazio in dirittura d'arrivo, probabilmente rimarrà con noi”. Le dichiarazioni del tecnico dei serbi, riportate da mozzartsport.com, lasciano poco spazio a interpretazioni. La trattativa tra i biancocelesti e il Partizan è ai dettagli: Pavlovic sta per diventare un nuovo giocatore della Lazio.

