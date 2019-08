Calciomercato Lazio, c'è l'accordo con il Partizan per Pavlovic: le cifre

Una trattativa portata avanti lontano dalle luci dei riflettori, e chiusa in tempi lampo. La Lazio ha raggiunto l'accordo definitivo per Pavlovic del Partizan Belgrado, ora iniziano a trapelare anche le cifre. Secondo il portale serbo telegraf.rs, i bianconeri avrebbero accettato l'offerta da 5,5 milioni per il centrale classe 2001. Come già noto, Pavlovic resterà un anno “parcheggiato” in Serbia. Ha 18 anni ed è reduce da una sola stagione tra i professionisti, per questo ha bisogno di accumulare altra esperienza in patria prima del grande salto verso la Serie A. Si legherà alla Lazio con un contratto quinquennale: la durata dell'accordo è la conferma della convinzione del ds Tare di aver piazzato un grande colpo, sul cui potenziale non ha dubbi. Nonostante la giovanissima età, il serbo era seguito da grandi club, come Juventus, Manchester City e Liverpool. Ma alla fine ha scelto la sponda biancoceleste del Tevere. Oggi si terrà un incontro tra Lazio, Partizan e Pavlovic per definire gli ultimi aspetti dell'affare. Quello che trapela è che non ci sarà nessuna percentuale sulla futura rivendita del calciatore, mentre sullo stipendio del centrale ancora non sono state rese note le cifre (verranno definite meglio proprio oggi).

LA CONFERMA DELL'AGENTE - Intanto, a rendere ufficioso l'accordo ci ha già pensato il suo agente, Zvonimir Vukic. Ecco le sue parole: “La Lazio ha presentato la sua offerta ieri, e il Partizan l'ha accettata. Stahinja Pavlovic, che rappresento, non ha nulla in contrario al fatto di unirsi al club romano. Avevamo diverse opzioni, anche più vantaggiose in termini economici, ma abbiamo concordato insieme, dopo aver considerato tutti gli aspetti, di accettare la corte dei biancocelesti. La Lazio è un top club che ha tutto quello che serve a un giovane calciatore per completare il proprio percorso di crescita, non ci sono dubbi su questo. Strahinja ama l'Italia, così come la Serie A, e siamo sicuri che questa scelta sarà un vero successo. Inoltre è molto importante, sia per il Partizan che per il ragazzo, che la Lazio abbia deciso di lasciarlo in prestito ai bianconeri per il resto della stagione. Non va dimenticato che Pavlovic è un membro della prima squadra del Partizan solo da qualche mese, e ha bisogno di accumulare maggiore esperienza nella prima serie. Per questo è molto importante che il club riesca a qualificarsi alla fase ai gironi di Europa League, è un altro aspetto da tenere in considerazione”.

Pubblicato ieri alle 10.28