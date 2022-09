Mourinho, paranoie e ammissioni: "C'era rigore su Zaniolo. La Roma non ha vinto tanto..."

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Non si da pace Josè Mourinho dopo la sconfitta di domenica sera contro l'Atalanta che gli è costata anche una squalifica per invasione di campo. Durante l'evento Quinas de Ouro 2022, serata che premia i migliori protagonisti del calcio portoghese, il tecnico giallorosso ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni nel giorno dell'anniversario per i suoi 22 anni di carriera: "Il tempo è passato velocemente ma io sono sempre lo stesso, mi sento bene, forte, motivato, mi piace vincere, odio perdere, non è cambiato nulla se non il colore dei capelli e qualche ruga, ma sono pronto a continuare ancora per qualche anno, magari non 20 ma ancora per un po'. Oggi festeggio 22 anni da allenatore, ma l'espulsione non è una novità per me, è così da tanto tempo, forse rispecchia il mio modo di essere, ma non voglio che cambi".

RIGORE - "Era rigore, c'era il fallo di Okoli, ma credo che l'arbitro non abbia fischiato perchè il mio giocatore è rimasto in piedi. Cosa devo dire ai miei giocatori? Di fare i pagliacci, come ho visto tante volte in questa stagione in Serie A?"

CONFERENCE LEAGUE - "La scorsa stagione abbiamo fatto quello che nessuno si aspettava vincendo la Conference League, quest'anno cercheremo di fare meglio. Non abbiamo lo stesso potenziale economico dei nostri rivali, abbiamo fatto un mercato da sette milioni di euro, ma abbiamo qualità, passione, un gruppo di persone che ama lavorare insieme e questa è una cosa importante, poi a fine stagione vedremo. Quello è stato il momento della Roma, ho dato gioia ai nostri tifosi innamorati di una squadra che non ha vinto tanto negli anni".