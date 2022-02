MOVIOLA - Lazio - Bologna, puntuale ma severo Piccinini: gli episodi

Un rotondo 3-0 per la Lazio nella gara numero quattro diretta da Marco Piccinini con i capitolini. Due vittorie, un pareggio e una sconfitta il bilancio aggiornato nei confronti diretti dal fischietto della sezione di Forlì, attento e preciso nelle valutazioni quest'oggi, forse con un eccesso di severità in alcuni frangenti. A seguire, gli episodi rilevanti della partita dal punto di vista disciplinare.

PRIMO TEMPO

9' - Ostruzione decisa di Dijks su Lazzari sulla trequarti, Piccinini è vicino e lascia correre: proteste dei biancocelesti, restano dubbi sulla decisione del fischietto romagnolo.

10' - Sbracciata vistosa e scomposta in area di rigore di Soumaoro ai danni di Zaccagni nel tentativo di proteggere la sfera: Piccinini non esita un istante e concede il penalty. Ingenuo il difensore felsineo, corretta la valutazione del direttore di gara.

20' - Serpentina di Lazzari su Svanberg nel tentativo di ripartire palla al piede: il difensore rossoblù le argina con le cattive, primo giallo della gara per lui.

39' - Luis Alberto rincorre Svanberg per poi franare su di lui: Piccinini, severo in questa occasione, concede punizione e ammonisce lo spagnolo, che diffidato salterà la trasferta di Udine.

42' - Protesta con Piccinini Luis Alberto, che dopo aver subito il giallo, auspica la stessa sorte per Arnautovic sul fallo reiterato subito. Non dello stesso avviso l'arbitro, solo punizione per i biancocelesti.

44' - Giallo anche per Medel che tampona in netto ritardo Pedro.

45' - Concesso un minuto di recupero.

SECONDO TEMPO

58' - Leiva abbraccia Svanberg che sfila via proteggendo il pallone: punizione e giallo per il brasiliano che, in diffida anche lui, salterà il match contro l'Udinese.

63' - Regolare la posizione di Lazzari in occasione del gol del 3-0 della Lazio: sul servizio di Luis Alberto l'ex Spal è nettamente dietro la linea tracciata dall'ultimo difensore.

90' - Segnalati 4 minuti di recupero.