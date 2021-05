MOVIOLA - Lazio - Genoa, Giacomelli senza sbavature: giusti i due rigori

È Piero Giacomelli l'arbitro scelto per il match dell'Olimpico tra Lazio e Genoa. Il fischietto triestino senza sbavature fin dal primo tempo quando è chiamato in causa soprattutto in occasione del calcio di rigore concesso alla squadra di Inzaghi: la trattenuta di Radovanovic nei confronti di Immobile è netta, strattonata che nega all'attaccante la possibiltà di calciare a rete. Zero proteste e penality sacrosanto. Bene Giacomelli anche nella gestione dei contatti ruvidi, con Leiva e Biraschi ammoniti per falli simili, magari anche sul pallone ma troppo vigorosi. Ripresa in scioltezza, invece, complice un risultato che matura quasi subito sul 4-1 e che toglie quella residua patina di nervosismo. Masiello finisce tra i cattivi al secondo fallo tattico, giallo che arriva anche per Cataldi durissimo nella propria area di rigore su Badelj: intervento in ritardo e calcione all'ex mediano biancoceleste, anche stavolta Giacomelli non ha giustamente alcun dubbio. Voto 6.