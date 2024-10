MOVIOLA | Lazio - Genoa, Piccinini parte bene, poi…

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Un netto 3-0 e primo clean sheet in campionato per la Lazio nella gara numero 6 diretta da Marco Piccinini con i biancocelesti. Il bilancio con il fischietto della sezione di Forlì si aggiorna così a tre vittorie, due pareggi e una sola sconfitta. Qualche incertezza di troppo per il direttore di gara romagnolo, che parte bene e poi cala nella ripresa con alcune valutazioni che non convincono. A seguire gli episodi arbitrali più significativi del match.

PRIMO TEMPO

13’ - Guizzo di Isaksen sulla destra, Matturro lo argina con le cattive maniere: si limita alla ramanzina Piccinini, probabilmente perché al primo fallo. Poteva starci anche il giallo.

22’ - Ennesimo allungo straripante di Nuno Tavares, Sabelli neanche prova a rincorrerlo commettendo un’ostruzione irregolare. Punizione Lazio e ammonizione per il rossoblù, la prima della gara.

29’ - Giallo anche per Noslin che nel tentativo di arpionare il pallone intercetta la caviglia di Sabelli.

33’ - Patric e Rovella in pressione su Miretti, Piccinini concede il fallo interrompendo un interessante recupero palla della Lazio: dubbi sull’irregolarità dell’intervento.

45’ - Un minuto di recupero.

SECONDO TEMPO

48’ - Svista di Piccinini che fischia un fallo un favore del Genoa a centrocampo per un presunto intervento di Rovella: il replay conferma che è stato Thorsby a franare sul compagno di squadra. Anche qui la Lazio avrebbe recuperato un interessante possesso palla.

55’ - Altro errore di Piccinini, questa volta più grave: scivolata energica ma sul pallone di Gila su Zanoli, il fischietto romagnolo concede la punizione con tanto di giallo per il centrale spagnolo. Se per foga poteva starci l’intervento arbitrale (al netto del regolamento vigente), lo stesso non si può dire per la sanzione disciplinare.

67’ - Fallo tattico e conseguente giallo ben speso da Marusic che interrompe una ripartenza ospite.

81’ - Giocata di alta classe di Pedro nella trequarti biancoceleste, Badelj lo stende con un intervento molto netto. Poteva starci anche il giallo.

90’ - Concessi 5 minuti di extra-time.