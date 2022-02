MOVIOLA - Lazio - Porto, contatto tra Milinkovic e Taremi: giusto assegnare il rigore?

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alla mezz’ora l’episodio incriminato, che ha consentito al Porto di agguantare il pareggio. Dentro l’area di rigore, Taremi sposta il pallone a Milinkovic e si lancia alla ricerca del contatto. L’arbitro è vicino e valuta il comportamento dell’attaccante come simulazione. Immediato il giallo per il numero 9 del Porto. Solo successivamente Aytekin, dopo essere stato richiamato dal Var, si dirige all’on field review per rivedere l’episodio. Da diverse inquadrature il contatto tra le tibie dei due calciatori è evidente, così come la volontà di Taremi di cercare il contatto a tutti i costi. Il fischietto tedesco assegna il penalty, trasformato dallo stesso Taremi. Gol dell'1-1 per la rabbia di Sarri.

Nel secondo tempo la gestione della gara è confusa da parte del direttore di gara. Mancano almeno un paio di cartellini gialli per il Porto, che ha avuto un trattamento diverso rispetto a quello riservato alla Lazio. Nel finale si accendono gli animi per le continue perdite di tempo degli ospiti, con Immobile che va a muso duro con Otavio e Mbemba. Ammonizione per proteste nei confronti di Cataldi.

Pubblicato ieri alle 20:45