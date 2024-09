MOVIOLA | Lazio - Verona: gara senza sbavature per Zufferli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

La Lazio torna a vincere all'Olimpico battendo per 2-1 il Verona grazie alla reti di Dia e Castellanos. Gara piuttosto corretta quella tra la squadra di Baroni e il gruppo guidato da Zanetti che facilita il lavoro del direttore di gara Zufferli che estre appena quattro cartellini gialli, due per parte. Nessuna situazione particolarmente complessa per il fischetto di Udine che dirige bene il match.

PRIMO TEMPO

5’ - Dia porta in vantaggio la Lazio: perfetto il passaggio in profondità di Zaccagni per l’attaccante che si smarca e mette in rete.

7’ - Tutto facile per Zufferli anche in occasione della rete del pareggio siglata da Tengstedt, posizione regolare del numero 11 che a tu per tu con Provedel non sbaglia.

20’ - Senza sbavature anche il 2-1 della Lazio, Tengstedt cade a terra in area ma è tutto assolutamente regolare e Zufferli giustamente convalida la rete del Taty Castellanos.

27’ - Primo giallo della partita all’indirizzo di Rovella per il fallo commesso su Lazovic.

28’ - Proteste di Zaccagni per un contatto in area di Tchatchoua. Il biancoceleste chiede il rigore ma è giusta la decisione di Zufferli di far proseguire la gara, tra i due giocatori un semplice scontro di gioco.

30’ - Brutta entrata di Tchatchoua ancora su Zaccagni, questa volta l’intervento del numero 38 viene punito con il cartellino giallo.

44’ - Seconda ammonizione per la Lazio. Questa volta è Mario Gila a ricevere il cartellino giallo.

45’ - Zufferli comanda un minuto di recupero

SECONDO TEMPO

59’ - Giusta la chiamata del guardalinee che fischia la posizione irregolare di Mosquera.

82’ - Contatto in area tra Zaccagni e Montipò che esce in scivolata. Intervento pulito, Zufferli lascia proseguire.

84’ - Secondo cartellino giallo anche per il Verona. Ammonito Tengstedt per il fallo su Nuno Tavares.

90’ - Cinque i minuti di recupero assegnati da Zufferli.

Pubblicato 16.09