PRIMAVERA - Lazio non brillante: contro il Monza termina 1-1

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Termina 1-1 il match tra Monza e Lazio Primavera. Un approccio poco propositivo dei biancocelesti è man mano migliorato portando nella ripresa al gol al 57' di Serra. Al 68' un pestone di Munoz su Martins regala il rigore ai biancorossi che pareggiano i conti. Nella prossima giornata a Formello, la squadra di Sanderra ospiterà il Genoa.

Campionato Primavera 1 | 5ª giornata

Sabato 21 settembre 2024, ore 13:00

Centro sportivo Silvio e Luigi Berlusconi, Monza

MONZA: Mazza, Colombo, Domanico, Martins (87' Bagnaschi), Longhi (72' Nene), Lupinetti (61' Miani), Berretta, Crasta, Capolupo, De Bonis (72' Azavors), Zanaboni (61' Gaye). A disp.: Bifulco, Pedrazzini, Troise, Nene, Romanini. All.: Oscar Brevi

LAZIO: Renzetti, Ferrari, Nazzaro, Bordon, Petta, Di Tommaso (87' Pinelli), Munoz (74' Farcomeni), Serra (74' D`Agostini), Sulejmani (60' Balde), Zazza, Milani. A disp.: Bosi, Gelli, Bordoni, Calvani, Bigotti, Marinaj, Labranca. All.: Stefano Sanderra

Arbitro: Giuseppe Maria Manzo (sez. Torre Annunziata)

Assistenti: Damiano Caldarola - Andrea Cocomero

Ammoniti: De Bonis, Berretta (M) Sulejmani (L)

Espulsi: ///

FINE SECONDO TEMPO

90+4' - Triplice fischio. Il match termina 1-1.

90' - 4 minuti di recupero concessi.

88' - Giallo per Berretta che atterra fallosamente Farcomeni.

87' - Pinelli entra al posto di Di Tommaso. Nel Monza Bagnaschi prende il posto Martins.

84' - Colpo di petto di Balde che si sistema il pallone e prova il tiro al volo. La sfera finisce alta.

79' - Qualche problema alla spalla per Petta. Gioco fermo.

74' - Cambia anche Sanderra: fuori Munoz, al suo posto Farcomeni. Entra anche D'Agostini al posto di Serra.

72' - Nuovo doppio cambio del Monza: De Bonis esce Azavors, Nene entra al posto di Longhi.

68' - Calcio di rigore per il Monza guadagnato da Martins che riceve un pestone da Munoz. Dal dischetto va Domanico che non fallisce.

64' - Incrocio col sinistro di Longhi, Renzetti la sporca mandandola in angolo.

61' - Cambio anche per il Monza: entra Gaye al posto di Zanaboni. Entra anche Miani, fuori Lupinetti.

60' - Cambio per la Lazio: Balde entra al posto di Sulejmani appena ammonito.

57' - GOOOOLLL LAZIOOOO! Grande mancino di Milani a servire Serra che sbuca dal nulla e insacca il pallone alle spalle di Mazza.

50' - Lazio che sembra più propositiva rispetto al primo tempo.

46' - Si riparte con gli stessi 22 in campo.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45' - Termina senza recupero il primo tempo.

42' - Grande opportunità per la Lazio con un bel cross dalla sinistra per Milani che vede Ferrari sul secondo palo. Tiro decisamente brutto, occasione divorata.

40' - Calcio di punizione per la Lazio: cross di Serra sul secondo palo, Di Tommaso non ci arriva.

38' - Rete della Lazio annullata per fuorigioco. Di Tommaso vince il duello con Lupinetti, Ferrari sfreccia sulla fascia destra trovando in area Serra il quale però è pizzicato in posizione di offside.

32' - Ottimo intervento di Bordon che si oppone con il corpo sul cross teso di Martis. Pallone che sfreccia davanti a Renzetti, il compagno lo aiuta a sventare il pericolo.

24' - Occasione per la Lazio con Munoz. Grande parata di Mazza che allontana bene il pallone e rende difficile il tiro successivo dell'ex Barcellona.

22' - Nazzaro graziato dall'arbitro. Ferma un pallone con una mano.

15' - Occasione per Milani che trova però l'opposizione di Martins. Tiro sporco, sarà rimessa dal fondo.

14' - Primo corner per il Monza: colpo di testa di Lupinetti, anche stavolta Renzetti è bravo ad allontanare. Sul corner successivo una mischia favorisce la ripartenza della Lazio.

13' - Sanderra fortemente insoddisfatto dell'atteggiamento della Lazio. Tante le urla in arrivo dalla panchina.

9' - Passaggio rasoterra di Colombo alla ricerca di un compagno in area. Pallone che finisce a un centimetro da Renzetti, bravo Zazza in scivolata a spazzarlo sul fondo prima che lo possa colpire un avversario.

8' - Grandissima parata di Renzetti sul tiro insidioso di Berretta. A salvare la Lazio, oltre al portiere, c'era anche un fuorigioco biancorosso.

5' - Cross un po' troppo teso di De Bonis alla ricerca di Capolupo. Renzetti anticipa l'avversario e fa sua la sfera.

4' - Primi minuti di studio per le due squadre in questo avvio dai ritmi non altissimi.

1' - Fischio d'inizio! Si parte

INIZIO PRIMO TEMPO

Buongiorno da Lavinia Saccardo e benvenuti alla diretta scritta di Monza-Lazio, gara valida per la 5a giornata del campionato di Primavera 1. I biancocelesti devono necessariamente rialzare la testa dopo l'amara sconfitta contro il derby capitolino e sono pronti per farlo già in terra brianzola. Due sconfitte, un pareggio e una vittoria fin qui per la squadra Oscar Brevi, un'avversaria da non sottovalutare assolutamente. Fischio d'inizio alle ore 13.00, ma prima il minuto di silenzio in ricordo di Totò Schillaci.