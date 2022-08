RIVIVI DIRETTA - Lazio - Bologna 2-1: buona la prima, all'Olimpico decide (ancora) Immobile!

Fonte: Elena Bravetti - Lalaziosiamonoi.it

Serie A TIM | 1ª giornata

Domenica 14 agosto 2022, ore 18:30

Stadio Olimpico, Roma

LAZIO - BOLOGNA: 37' Arnautovic (rig.), 68' De Silvestri (aut.), 78' Immobile

LAZIO (4-3-3) – Maximiano (espulso); Lazzari (82' Hysaj), Patric, Romagnoli, Marusic; Sergej (82' Vecino), Cataldi (65' Luis Alberto), Basic (8' Provedel); Felipe Anderson (82' Cancellieri), Immobile, Zaccagni.

A disp.: Adamonis, Gila, Radu, Kamenovic, Marcos Antonio, Bertini, Romero, Moro.

All.: Maurizio Sarri

BOLOGNA (3-5-2) – Skorupski; Soumaoro, Medel, Lykogiannis (64' Kasius); De Silvestri, Dominguez (74' Barrow), Schouten, Soriano (64' Aebischer), Cambiaso (87' Vignato); Sansone (45' Bonifazi), Arnautovic.

A disp.: Bardi, Bagnolini, Angeli, Orsolini, Raimondo, Motolese, Vignato, Amey, Urbanski, Mbaye.

All.: Sinisa Mihajlovic

Arbitro: Luca Massimi (sez. Termoli); Assistenti: De Meo - Scarpa; IV uomo: Pezzuto; V.A.R.: Ghersini; A.V.A.R.: Lo Cicero

Ammoniti: 23' Sansone (B), 39' Arnautovic (B), 39' Immobile (L), 40' Soumaoro (B), 53' Cambiaso (B), 57' Sarri (L)

Espulsioni: 5' Provedel (L), 45'+4' Soumaoro (B)

SECONDO TEMPO

90'+6' Finisce la partita: la Lazio vince la prima gara contro il Bologna!

90'+3' Bologna ancora pericoloso nonostante manchino solamente tre minuti al triplice fischio: Barrow ci prova dalla distanza, la palla si perde alta sopra la traversa.

90' Viene comunicato in questo momento il tempo di recupero: si giocherà fino al 96'.

87' Sostizione per Mihajlovic: fuori Cambiaso, dentro Vignato.

86' Continuano a fioccare i cartellini gialli: ora tocca a Aebischer.

82' Triplo cambio Lazio: escono Anderson, Milinkovic e Lazzari, entrano Cancellieri, Vecino e Hysaj.

81' Provvidenziale l'intervento di Lazzari che, in area di rigore, mette la palla in corner evitando che Barrow arrivi alla conclusione.

78' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL!!!! Ciro Immobile per il gol del vantaggio! Imbeccato in verticale da Milinkovic, il bomber della Lazio mette la palla alle spalle di Skoruski.

77' Anderson viene fermato sulla corsa da un giocatore avversario, per l'arbitro non c'è nulla, prosegue l'azione.

74' Cambio per il Bologna: esce Dominguez, entra Barrow.

72' La conclusione di De Silvestri viene murata dalla retroguardia della Lazio, che riparte. Ora un momento di pausa, ecco il cooling break.

70' Cartellino giallo anche per Lazzari, che interviene in maniera fallosa su Aebischer.

68' GOOOOOOOOOOOOOOL!!!!! Lazzari penetra nell'area del Bologna, mettendo al centro una balla insidiosissima che infatti arriva in rete ma dai piedi di un giocatore del Bologna, De Silvestri.

65' Cambio anche per la Lazio: esce Cataldi, entra Luis Alberto.

64' Doppia sostituzione Bologna: fuori Soriano e Lykogiannis, dentro Aebischer e Kasius.

63' Calcio di punizione in favore della Lazio: Cataldi è pronto al tiro.

62' Zaccagni prova a calciatore direttamente in porta da fuori area: impercettibile la deviazione di Skorupski. Calcio d'angolo per la Lazio.

60' Medici in campo per accertarsi delle condizioni dell'esterno, che continua a toccarsi il costato.

59' Tantissima confusione in campo. L'ultima azione della Lazio si conclude con il fallo di Bonifazi su Zaccagni, che rimane a terra.

57' Immobile s'avvicina all'area di rigore, poi chiama in cusa Milinkovic che però viene anticipato da Dominguez. Alla fine l'arbitro dà il calcio di punizione al Bologna e ammonisce Sarri per proteste.

56' Dagli sviluppi del calcio d'angolo ci prova prima Immobile, poi Felipe Anderson, senza tuttavia arrivare alla conclusione. La palla del brasiliano finisce anche in out, riparte Skorupski.

55' Mentre Cataldi s'appresta a calciatore il corner, gli animi si riscandano ancora, questa volta tra Medel e Milinkovic.

54' Milinkovic crossa ma Schouten devia in corner: calcio d'angolo per la Lazio.

53' Cambiaso, protagonista di un fallo su Lazzari, rimedia il cartellino giallo. Calcio di punizione da posizione defilatissima per la Lazio.

50' In questa fase del match Lazio e Bologna fanno girare la palla senza però andare alla conclusione: ora De Silvestri subisce fallo. Niente di grave comunque per il numero 29 rossoblù, che prosegue la gara.

49' Schouten interviene fallosamente su Cataldi che finisce a terra, sarà calcio di punizione in favore della Lazio all'altezza del centrocampo.

45' Una sostituzione per il Bologna: fuori Sansone, dentro Bonifazi.

45' Fischia l'arbitro, inizia il secondo tempo di Lazio - Bologna.

PRIMO TEMPO

45'+5' Arriva il triplice fischio, finisce il primo tempo di Lazio-Bologna.

45'+4' Espulsione anche in casa Bologna: Soumaoro viene ammonito per la seconda volta, e quindi espulso. Questa volta il fallo fatto è su Lazzari.

45'+2' L'intera panchina della Lazio si lamenta per il fallo subito da Lazzari e fatto da Lykogiannis in area di rigore. Per l'arbitro non c'è nulla e fa proseguire.

45' Comunicato in questo momento l'extratime: si giocherà fino al 50'.

45' Immobile chiama Milinkovic, il Sergente perde palla e poi la riconquista ma portandosi la palla sul fondo. Palla al Bologna e a Skorupski.

44' Sansone arpiona una bella palla al volo, poi tenta la conclusione ma, considerata la pressione di Lazzari, il tiro si perde di poco al lato del palo.

40' Cartellino giallo anche per Soumaoro, ancora falloso su Zaccagni.

39' Due cartellini sono stati estratti dall'arbitro: Arnautovic per eccesso d'esultanza, e Immobile.

37' Arnautovic dal dischetto: spiazzato Provedel, arriva il gol del vantaggio del Bologna. L'attaccante esulta sotto la Nord, gli animi si riscaldano.

36' Nonostante le proteste da parte dell'intera Lazio, che accerchia l'arbitro, sarà calcio di rigore in favore del Bologna.

35' Intervento tra Zaccagni e Sansone nell'area del Bologna: l'arbitro è a colloquio con il Var per l'eventuale calcio di rigore.

34' La conclusione di Sansone da fuori area si perde abbondantemente sopra la traversa.

31' Sansone su Romagnoli, l'arbitro non estrae ancora alcun cartellino e Patric si lamenta vistosamente col direttore di gara.

29' Soumaoro ancora fallosamente su Zaccagni che si rivolge all'arbitro facendo il numero 3 con le mani: "È il terzo fallo".

26' Cooling break: le due squadre si avvicinano alle panchine per dissetarsi.

25' Altro buon intervento di Provedel che anticipa la conclusione di Sansone.

23' Cartellino giallo per Sansone, autore di un fallo su Zaccagni.

23' Calcio d'angolo per il Bologna: Lykogiannis dalla bandierina, la palla arriva a Soumaoro, che però non riesce a concludere in porta per il recupero della difesa della Lazio.

21' Provedel rimane qualche secondo a terra col ginocchio dolorante, poi si rialza, può proseguire la partita.

20' De Silvestri conclude in porta trovando l'ottimo intervento di Provedel!

19' Lazzari supera un difensore, raggiunge il fondo e crossa in area all'indirizzo di Marusic: Skorupski allunga la traiettoria della palla, rendendo impossibile il colpo di testa del numero 77 della Lazio.

16' Anderson per Milinkovic che serve Immobile, ma scivola e non riesce ad arrivare sul pallone.

14' Da calcio d'angolo Cataldi crossa per il colpo di testa di Romagnoli, il portiere non si fa beffare.

13' Immobile va a un passo dal gol del vantaggio! Il suo diagonale viene deviato in calcio d'angolo!

10' La Lazio tenta la reazione dopo il cartellino rosso in apertura: la conclusione di Zaccagni impensierisce Skorupski che comunque si fa trovare attento.

10' Milinkovic viene atterrato da Cambiaso che chiede immediatamente scusa, l'arbitro non estrae il cartellino ai suoi danni.

9' Calcio di punizione per il Bologna: tira Lykogiannis, la palla si perde alta sopra la traversa,

8' Primo cambio obbligato per la Lazio: fuori Basic per lasciar spazio a Provedel.

5' Intervento del Var per la presa di Maximiano fuori dall'area di rigore. L'arbitro opta per il cartellino rosso dopo aver rivisto l'azione, Lazio in dieci uomini.

4' Lazzari duella con Dominguez ma non riesce a passare, la palla si perde sull'out. Riparte il Bologna.

1' Dopo neanche trenta secondi dal fischio dell'arbitro arriva la prima conclusione della Lazio dai piedi di Basic, Skorupski non ha alcun problema nella presa.

1' Fischia l'arbitro: inizia Lazio - Bologna.

AGGIORNAMENTO ORE 18.00 - Nell'immediato pre-partita di Lazio-Bologna, Manuel Lazzari è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: "Vogliamo partire davvero forte" (QUI LE DICHIARAZIONI COMPLETE).

Buonasera amiche ed amici di Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Bologna, match valido per la prima giornata di Serie A. Dopo un pre-campionato vissuto tra Auronzo di Cadore e la Germania, la squadra di Sarri, che ha accolto nel corso dell'estate otto nuovi giocatori, è pronta per l'inizio di una nuova stagione. E ha tutta l'intenzione di farlo al meglio contro il gruppo guidato da Sinisa Mihajlovic. Fischio d'inizio fissato alle 18.30!

TORNA ALLA HOMEPAGE