RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, Sarri in conferenza: “Bisogna evitare i gol subiti. Il popolo laziale è una sorpresa”

Una Lazio strepitosa schianta lo Spezia 6-1 all'Olimpico. Sei punti nelle prime due di campionato per i biancocelesti che iniziano al meglio la nuova stagione. Intervenuto in conferenza stampa, Maurizio Sarri ha commentato la super vittoria dei suoi.

Lazio travolgente. Oggi come ad Empoli due gol subiti al primo affondo avversario e come ad Empoli l’immediata reazione con 9 reti in due partite

"Sì, bisogna pensare di farne a meno di questi gol subiti. È una stranezza, sia sabato scorso che oggi avevo l'impressione che fossimo entrati in campo con l'atteggiamento giusto. Per fortuna e per bravura abbiamo rimontato".

La squadra e i tifosi si sono divertiti: il mister oggi si è divertito?



"L'importante è divertirsi durante la settimana. Nella squadra c'è entusiasmo, anche intorno a noi. Ora dobbiamo coltivarlo, senza illuderci. Non dobbiamo scordarci i numeri: abbiamo un gap di 20 punti circa con alcune squadre che l'anno scorso sono arrivate davanti a noi".

Vittoria convincente?

"Il secondo tempo siamo stati facilitati dall'espulsione. Siamo all'inizio. Oggi abbiamo fatto meglio rispetto a Empoli, la gestione del doppio vantaggio è stata migliore".

La prova di Immobile?

"Ciro deve fare quello che ha fatto oggi. Deve giocare per la squadra e se lo fa la squadra gioca per lui. Oggi si è messo a disposizione. Ha pressato e si è fatto trovare pronto quando i compagni lo hanno servito.

I tifosi biancocelesti?

"Il popolo laziale è una grandissima sorpresa per me. Ho trovato un entusiasmo straordinario. Quando abbiamo preso gol lo stadio ha reagito prima della squadra. Il pubblico mi sta sorprendendo e spero di crearci un legame forte e duraturo.