Serie A | Chi si qualifica in Champions League, Europa League e Conference League?

La Serie A è agli sgoccioli e ancora nessun verdetto è stato pronunciato. A quattro giornate dal termine del campionato la corsa scudetto è ancora aperta, così come quella per l'Europa. Guardando la classifica, nemmeno la lotta salvezza è chiusa. Quella più incerta fra le tre riguarda i posti che permettono l'accesso alle prossime edizioni delle competizioni europee. Quanti sono i posti a disposizione per ogni singolo torneo?

CHAMPIONS LEAGUE - Le prime quattro classificate parteciperanno al torneo più importante, la Champions League. Grazie al terzo posto dell'italia nel ranking UEFA nessuna squadra dovrà affrontare i preliminari. Al momento le uniche sicure di un posto sono Inter e Milan.

EUROPA LEAGUE - Di norma sono due i pass destinati all'Europa League: uno per la quinta squadra in classifica, l'altro per la vincitrice della Coppa Italia. Quest'anno a contendersi il trofeo nazionale saranno Inter e Juventus, con i primi già certi di un posto nei gironi della prossima Champions e i secondi che dovrebbero fare harakiri per non andarci. Per questo motivo il posto riservato alla Coppa Italia verrà ceduto alla sesta classificata. Entrambi andranno direttamente alla fase a gironi. In questo caso non c'è ancora certezza aritmetica e le squadre in lotta potenzialmente sono tante.

CONFERENCE LEAGUE - Il posizionamento che permette l'accesso alla Conference League è il sesto posto, ma per il raggionamento fatto riguardo l'Europa League scala al settimo. Questo è l'unico caso in cui la squadra dovrà prima fare gli spareggi per entrare nella fase a gruppi. Anche qui non ci sono ancora certezze su chi si accaparrerà la settima piazza.

COSA CAMBIA SE LA ROMA DOVESSE VINCERE - L'Unica squadra italiana ancora in gara nelle competizioni europee è la Roma. I giallorossi sono arrivati alle semifinali di Conference League. Se dovessero vincere il torneo andrebbero di diritto alla fase a gironi di Europa League. Cosa cambierebbe per le altre squadre? Dipende tutto da come si piazzano i giallorossi in campionato: se dovessero arrivare settimi andrebbero in Europa League insieme a quinti e sesti, ma nessuna squadra italiana andrebbe in Conference; se invece si qualificassero all'Europa League anche tramite la classifica, non ci sarebbe nessun ulteriore scivolamento e la settima sarebbe destinata alla Conference.

